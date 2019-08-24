"Sular çekilince hasar tespit çalışmalarına başlayacağız"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, "Sular tamamen çekilince hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Ay, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ile Şeyhhabil Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen yağışlardan dolayı sel oluştuğunu belirten Ay, "Salıpazarı ve Terme ilçelerimizde gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra Çarşamba ilçemize geldim. Sel felaketi tarım alanlarına da zarar verdi. Fındık hasat dönemi olması nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda mağduriyetleri söz konusu, bu mağduriyetler çerçevesinde arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını yapmak için sahaya indi." dedi.

Birçok yerde su birikintileri bulunduğunu, tarlaların su içinde olduğunu anlatan Ay, "Sular çekildikten hemen sonra yapılacak şekilde çalışma organizasyonu yapıldı. Şu anda tarlalar su içinde olduğu için tespit yapamıyoruz. Sular tamamen çekilince hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.