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Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

6 saat önce

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi. Kanal 7'de katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı, "FETÖ'nün TSK imamı" olarak aranan Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini dile getirdi.


Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanmıştı.

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Firari Adil Öksüz, Süleyman Soylu, Kanal 7, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:43 
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