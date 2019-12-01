Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

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Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde?

Süleyman Soylu'nun Adil Öksüz açıklamasına CHP'den ilk tepki: Sizde bir yerlerde kalıyordur

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