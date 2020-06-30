Süleymaniye'de yaklaşık 200 yıldır kaynak suyundan geleneksel yöntemlerle tuz üretiliyor - Son Dakika

Süleymaniye'de yaklaşık 200 yıldır kaynak suyundan geleneksel yöntemlerle tuz üretiliyor

Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir köyde yaklaşık 200 yıldır geleneksel yöntemlerle doğal kaynak suyundan mineral değeri yüksek yıllık 400 ton tuz üretiliyor.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir köyde yaklaşık 200 yıldır geleneksel yöntemlerle doğal kaynak suyundan mineral değeri yüksek yıllık 400 ton tuz üretiliyor.

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Süleymaniye kent merkezinin 103 kilometre batısındaki Sengav beldesine bağlı Hovelin köyünde geleneksel yöntemlerle tuz elde ediliyor.

Köy sakinleri, birkaç doğal kaynaktan gelen suyu küçük havuzlarda biriktirerek, bekletiyor. Güneş ile buharlaşan suyun kurumasının ardından geriye kalan doğal ve mineral bakımından zengin tuz köylüler tarafından toplanıyor.

Irak'ın içinde bulunduğu farklı krizler nedeniyle birçok köy gibi, çok kaliteli tuz üretme kapasitesine sahip Hovelin de altyapı, yol ve temel hizmetlerden yoksun.

Köyde tuz üretimi için gelişmiş bir fabrikanın olmayışı bir yana halihazırda birçok ev kerpiçle ayakta duruyor.

"1830'dan beri tuz üretiyoruz"

AA muhabirine konuşan köy sakinlerinden Omid Hovelini, 4 nesildir ekmeklerini doğal ve geleneksel yöntemlerle ürettikleri tuzdan çıkardıklarını söyledi.

Hovelini, köydeki doğal kaynak suyundan tuzun elde edilmesinin çok eskiye dayandığını belirterek, "İlk olarak 1830'da tuz üretimine başlanmış. Dedemin babası, dedem, babam ve şu anda ben tuz üretiyoruz. Yaklaşık 200 yıldır bu işi yaptığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Tuz üretimine nisan ayında başladıklarını, yapay havuzları çamurla kapladıklarını daha sonra doğal kaynaktaki suyu borularla buraya taşıdıklarını aktaran Hovelini, "Haziran ve temmuz aylarında su kuruduktan sonra tuzu toplamaya başlıyoruz." dedi.

Hovelini, 83 toprak havuz bulunduğunu, yıllık ortalama 400 ton tuz üretildiğini aktardı.

"Tuzun kalitesi oldukça yüksek"

Laboratuvar sonuçlarına göre ürettikleri doğal minarelin kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hovelini, tamamen doğal yollardan elde edilmesi nedeniyle tuza yoğun bir talebin bulunduğunu kaydetti.

Hovelini, "1 kilo tuzumuz, mineral değeri olarak 7 kilo rafine sanayi tuzuna eş değerdir." diye konuştu.

"Geleneksel yöntemlerle üretim çok zor"

Normal şartlarda böylesi kaliteli tuzun Irak değil başka bir ülkede olması halinde çok değer verileceğini, hızlı ve kolay üretim için devletin teşvikler sunacağını vurgulayan Hovelini, geleneksel yöntemlerle üretimin büyük emek istediğini dile getirdi.

Hovelini sözlerini, "Çamur havuzlar, daha sonra tuzun kuruması, torbalara doldurulması ve olmayan köy yolu ile satışa sunulması işimizin zahmetini ortaya koyuyor." diyerek tamamladı.

Süleymaniye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:47 Kaynak: AA

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