Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. Sayısı Çıktı
1 saat önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin aylık olarak yayınladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. Sayısı raflarda yerini aldı.
YİNE DOLU DOLU BİR SAYI
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları duyurmak üzere hazırladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. sayısında Çevreci Mutlu Kart'tan Namık Kemal'in doğum gününe, kara karşı verilen mücadeleden sokak hayvanları için yapılanlara, Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'nden Gülsin Onay Piyano Günleri'ne kadar onlarca haber bulunuyor.
TEKİRDAĞ'IN DÖRT BİR YANINA DAĞITILIYOR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetlerinin yer aldığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ'nin tüm hizmet binalarında, tüm Mutlukent Çay Bahçeleri'nde, Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait gençlik merkezlerinde, emzirme kabinlerinde, kitap duraklarında, alışveriş merkezlerinde, Tekirdağ'daki tüm resmi kurumlarda, kıraathanelerde, kafelerde ve tüm okullarda ücretsiz olarak okuyucusu ile buluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
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