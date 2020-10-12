Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama

12.10.2020 09:44
Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hayata geçirilen ve kısa sürede çok sayıda vatandaşın taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veren Ak Çözüm Merkezi, aynı zamanda Süleymanpaşa'da çok önemli bir soruna da çözüm üretmeye başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hayata geçirilen ve kısa sürede çok sayıda vatandaşın taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veren Ak Çözüm Merkezi, aynı zamanda Süleymanpaşa'da çok önemli bir soruna da çözüm üretmeye başladı.

Tekirdağ'ın en çok göç alan ilçelerinden biri olan Süleymanpaşa'da nüfusun artması ve korona virüsü salgını döneminde çok sayıda işyerinin kapanması nedeniyle işsizlik de son aylarda ciddi bir yükseliş göstermişti. Bu soruna bir çözüm üretebilmek adına harekete geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iş arayanlarla işverenleri buluşturabilecek bir formül geliştirilmesi adına Ak Çözüm Merkezi bünyesinde bir İstihdam Masası kurulması talimatı verdi. İstihdam Masası'nda, iş arayan vatandaşların özgeçmişleri toplanarak bir havuz oluşturularak işverenler için bir insan kaynağı meydana getiriliyor. Firmalar, İstihdam Masası'na başvurarak bu havuzdan ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını karşılayabiliyor.

İşverenlere bilgilendirme yapılıyor

Kısa sürede binlerce vatandaşın iş talebini ve özgeçmişini kayıt altına alan Ak Çözüm Merkezi İstihdam Masası, aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma ile firma ziyaretleri gerçekleştirerek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu sayede işverenler, personel ihtiyaçlarını giderebilecekleri yeni bir alternatiften haberdar ediliyor. Ziyaret gerçekleştirilen işletme sahipleri, İstihdam Masası projesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek çok önemli bir ihtiyaca çözüm üreten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ettiler.

İş arayanla işveren arasında köprü görevi görüyor

İstihdam Masası, iş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı bulunan işletmeler arasında köprü görevini yerine getirerek her iki kesim için de zaman kaybının önüne geçilmesini sağlıyor. Bu sayede iş arayan vatandaşlar daha kısa sürede iş sahibi olabilirken, işverenler de vakit kaybetmeden personel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

SELEB için de işgücü kaynağı sağlayacak

İstihdam Masası'nın, Süleymanpaşa Belediyesinin öncülüğünde ve çok sayıda paydaşın katkıları ile hazırlanan, Süleymanpaşa'da işsizlik sorununu ortadan kaldırması beklenen SELEB (Süleymanpaşa Ekolojik, Lojistik Endüstri Bölgesi) projesi için de gelecekte işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak vazifesi göreceği öngörülüyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama
Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama

Süleymanpaşa, İşsizlik, Tekirdağ, İstihdam, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süleymanpaşa Belediyesinden işsizliği azaltacak uygulama - Son Dakika

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