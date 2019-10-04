Son Dakika Haberleri:  Süleymanpaşa Kent Konseyi'nden anne adaylarına hediye
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Süleymanpaşa Kent Konseyi'nden anne adaylarına hediye

27 dakika önce

Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından, 'Emzirme Haftası' dolayısıyla ilçede önceden tespit edilen anne adayı dar gelirli vatandaşlara bebek arabası dağıtıldı.

 Süleymanpaşa Kent Konseyi'nden anne adaylarına hediye, System.String[]

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, projeyle, hamilelik sürecinde sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olduğu için kendisinin ve bebeğinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünen anne adaylarına destek verdiklerini, bu amaçla bebek arabası hediye ettiklerini söyledi.

Başkan Güngör, Emzirme Haftası dolayısıyla hafta boyunca yapılacak etkinliklerde anne ve bebek sağlığına yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceklerini bildirdi

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
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