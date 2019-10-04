Süleymanpaşa Kent Konseyi'nden anne adaylarına hediye

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, projeyle, hamilelik sürecinde sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olduğu için kendisinin ve bebeğinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünen anne adaylarına destek verdiklerini, bu amaçla bebek arabası hediye ettiklerini söyledi.

Başkan Güngör, Emzirme Haftası dolayısıyla hafta boyunca yapılacak etkinliklerde anne ve bebek sağlığına yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceklerini bildirdi