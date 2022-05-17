Sultanbeyli'de atık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği atık malzeme yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan K.T. yönetimindeki 41 AID 301 plakalı Mercedes marka atık yüklü kamyon sürücüsü kavşaktan döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yan yatan kamyon kasasındaki tonlarca ağırlıktaki atık malzemeler yol kenarındaki refüje döküldü. Kazada kamyon sürücüsü K.T hafif yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı haldeki sürücüyü ambulansla en yakın hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL