Sultanbeyli'de Balkon Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sultanbeyli'de Balkon Çöktü, Araçlar Zarar Gördü

Sultanbeyli\'de Balkon Çöktü, Araçlar Zarar Gördü
20.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultanbeyli'de eski bir binanın balkonu çöktü, iki park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katındaki balkonun çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkonun çökmesiyle birlikte binanın önünde park halinde bulunan 34 NHH 155 plakalı Opel marka ile 34 DOF 023 plakalı BMW marka araçlar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri tarafından binanın uzun süredir kullanılmadığı ve boş durduğu dile getirildi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Otobüs çarptı sandım, balkon çökmüş"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Enver Öztürk, binanın eski olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu binanın eskiden beri yıkılacak pozisyonda olduğu belliydi. Bir sabah büyük bir sesle dışarı çıktık, baktık balkon araçların üzerine çökmüş. İlk başta otobüs bir yere vurdu sandım. Allah'tan o sırada çocuklar geçmiyordu, okullar da tatildi. Buna şükür etmek lazım. İki araç var, durumları ağır. Ekspertiz raporundan sonra netleşecek. Binanın yapısı zamanla su almış, çözülmüş ve balkon çökmüş." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sultanbeyli'de Balkon Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:28:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Balkon Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.