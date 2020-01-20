Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

11 dakika önce

SULTANBEYLİ'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı, System.String[]

SULTANBEYLİ'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cemevine çirkin provokasyon sonrası hırsızlık
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]