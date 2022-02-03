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Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek - Son Dakika

Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek

03.02.2022 10:17

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı.

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı. Proje kapsamında eğitimine ara vermiş herkes, meslek liseleri aracılığıyla hem okullarına devam edebilecek hem de meslek sahibi olabilecek. Ayrıca proje 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkanı sunuyor.

Projenin yürütülmesiyle ilgili protokol dün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kara katıldı.

'PROJE İSTİHDAMA DA KATKI SUNACAK'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Gençlerimiz için atılan her adım çok değerli ve önemli. Gençlerimizi merkeze alan projelere belediye olarak her zaman destek veriyoruz. Farklı sebeplerle eğitimleri kesintiye uğrayan gençlerimiz var. Şimdi projeyle eğitimini yarıda bırakan gençlerimiz hem okuyacak, hem meslek sahibi olacak. Proje ülkemizdeki istihdama da katkı sunacak. Sultanbeyli bu projeye en çok öğrenci kaydettiren ilçeler arasında da yer almaktadır. Bugün de ilçemizde uygulanması için belediye olarak gereken her desteği vermek adına paydaşlarımızla protokolümüzü imzaladık. Eğitimlerine ara veren gençlerimizin bu fırsattan istifade etmelerini rica ediyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun' dedi.

'HEDEFİM KENDİ YERİMİ AÇMAK'

Projeye katılım sağlayacağını belirten 15 yaşındaki Emre Yücel, Makina motor alanında okuyup çalıştığını söyledi. 'Bu projenin başlatılması bizim için çok iyi oldu. Kendim ve arkadaşlarımın adına mutluyum. Hem çalışıp hem okuyup hem de para kazanacağım. Böylece mesleğimi de yerinde öğrenmiş olacağım. Hedefim ise ustalık belgesi alıp kendi yerimi açmak' şeklinde konuştu.

PROJE NASIL AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Belediyenin projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Lise eğitimi kesintiye uğrayanlara büyük fırsat sunan proje; hem okul hem de çalışma imkanı sunuyor. Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan projeye katılan öğrenciler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, işletmelerde 4 gün pratik eğitim alacak. 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkanı sunan projede, öğrencilerin sigortası düzenli olarak ödenecek ve kursiyerler maaş alacak. Ayrıca projeye katılanlar okul bitiminde diploma da olacaklar" bilgisin paylaşıldı.

Açıklamanın devamında, "Diğer taraftan 9'uncu sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılırken, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30'u, 12'nci sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkanı tanınıyor. Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı da veriliyor" denildi.

PROJEYE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeden yararlanabilmek için en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak gerektiği de belirtilen açıklamada, "Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekirken kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak koşulu aranıyor. Yıl boyu öğrenci kayıtlarının devam ettiği projeye yaş sınırı konulmadı" ifadelerine yer verildi.

Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek
Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek
Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek

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Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli, Hisarcık, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi'ne destek - Son Dakika


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