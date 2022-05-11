Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip eden yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip eden yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan yunus polisi Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit olan polis memurunun cenazesi hastane önünde bekleyen meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda yaralanan polis Gökmen B.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)