Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

11.05.2022 21:24

Son dakika haberine göre Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip eden yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip eden yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip eden yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan yunus polisi Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit olan polis memurunun cenazesi hastane önünde bekleyen meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda yaralanan polis Gökmen B.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sultanbeyli'de şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika
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