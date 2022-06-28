Dükkan sahibini ağlatan hırsızlık - Son Dakika
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Dükkan sahibini ağlatan hırsızlık

28.06.2022 09:24

Sultangazi'de bir kırtasiyenin önündeki kovada bulunan ürünler çalındı.

Sultangazi'de bir kırtasiyenin önündeki kovada bulunan ürünler çalındı. Önce ürünleri çalan hırsız bir süre sonra geri gelerek kovayı çaldı. 3 ay önce yaşanan başka bir olayda ise içinde kaydırak bulunan koli çalındı. Her iki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına böyle yansırken, dükkan sahibi kadın olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

İddiaya göre, Sultangazi Ugurmumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanını hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta İlknur ve Ramazan Fidan çiftinin işletmeciliğini yaptığı kırtasiyenin etrafında dolaşan hırsız önce dükkanın önündeki kovanın içinde bulunan ürünleri alarak uzaklaştı. Ardından geri gelen hırsız kovayı da alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise içinde kaydırak bulunan koli çalındı. Her iki hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatırken göz yaşlarını tutamayan işletme sahibi İlknur Fidan, "Biz burada okulun karşısında 20 yıllık esnafız ve herkes tanır bizi burada. Ama son zamanlarda hırsızlık olayları yaşamaya başladık. Önce bir çocuk kaydırağımız çalındı. Adam harama helale bakmadan çocuklarını eğlendirecek belki de bununla daha sonra sınavların olduğu gün kapıya yine müşterilerin görmesi için çıkarttığımız bir kaç ürünümüzü daha çaldı. Koltuk destekleri ve kovalarımız vardı. Onları çaldı. Daha neler götürdü bilmiyoruz bunlar sadece kameraya yansıyanlar. Hırsızlığın önüne geçemiyoruz artık sürekli olarak birşeyler gidiyor. Gördüklerimizin ancak kaydını alabiliyoruz görmediklerimiz ise gidiyor. Bin lira gibi bir zararımız var. Zaten biz bir lira bir lira topluyoruz. Kırtasiye işinden. Maddi değeri çok bir şey olmayabilir onlar için ama biz sabahın yedisinden akşamın onuna kadar çalışıyoruz. Çocuğumu yatağından kaldırıp getiriyorum buraya. Para olarak çok değerli bir şey olmayabilir ama bir saniyelik olayla malzemelerimizi alıp gidiyor. Adam o kadar rahat ki sağına soluna bile bakmıyor her halde bu yoldan geçiniyor. Mahalle sakinlerinden illaki tanıyan vardır. Buralarda oturan birisi çünkü çok rahat hırsızlık yapıyor. Gören bilen varsa bize söylerlerse seviniriz" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Sultangazi'de bir hırsızın kırtasiye dükkanının önünden malzemeleri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın işyeri önünde bulunan malzemeleri çaldığı görülüyor.

(Hasan Tik - İHA)

YORUMLAR
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Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı! Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı! Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dükkan sahibini ağlatan hırsızlık - Son Dakika

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