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Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü - Son Dakika

Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

02.02.2022 09:20
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

SULTANGAZİ'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi.

SULTANGAZİ'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan geçen bir kişinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu üzerinde yaşandı. Hafriyat kamyonu sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonun hızlı bir şekilde geldiği, park halindeki otomobile çarparak durduğu, bir kişinin ise kaldırmada yürüdüğü ve kazandan kıl payı kurtulduğu görülüyor.


Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü - Son Dakika
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