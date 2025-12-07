Sultangazi'de Şiddetli Yağmur Araçları Mahsur Bıraktı - Son Dakika
Güncel

Sultangazi'de Şiddetli Yağmur Araçları Mahsur Bıraktı

07.12.2025 23:25
Şiddetli yağmur nedeniyle Sultangazi'de yollar sular altında kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sultangazi'de şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda araçlar mahsur kaldı, bazı vatandalar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nın bir kısmı suyla doldu.

Bu sırada caddede ilerlemeye çalışan bazı araçlar suda mahsur kaldı. İki otomobilin bir kısmı suya gömülürken, araçtakiler de mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yolda kalan araçlar da kaldırıldı.

Kaynak: AA

