Sultangazi'de Şiddetli Yağmur Araçları Mahsur Bıraktı

Sultangazi'de şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda araçlar mahsur kaldı, bazı vatandalar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nın bir kısmı suyla doldu.

Bu sırada caddede ilerlemeye çalışan bazı araçlar suda mahsur kaldı. İki otomobilin bir kısmı suya gömülürken, araçtakiler de mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yolda kalan araçlar da kaldırıldı.