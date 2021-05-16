Sultangazi'de sokağa atılan maytap nedeniyle 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sultangazi'de sokağa atılan maytabın isabet etmesi sonucu yüzünden yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre dün, 50. Yıl Mahallesi 2146. Sokak'ta 16 yaşındaki M.A.D'nin attığı maytap, alışveriş sonrası evine dönen Gülizar Ö'ye isabet etti.
Gülizar Ö., yüzünden yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede maytabı attığı belirlenen M.A.D. gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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