Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada

18.05.2022 09:39
Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada

Sultangazi'de bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren iki kadın tırnakçılık yöntemi ile 230 TL çaldı.

Sultangazi'de bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren iki kadın tırnakçılık yöntemi ile 230 TL çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Kemer alma bahanesi ile müşteri kılığında mağazaya giren iki kadın mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek oyaladıkları Fatmanur Kaygusuz isimli çalışanın kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemi ile 230 TL çaldılar. Gece saatlerinde mağazayı kapatmadan önce hesap yapan işyeri sahibi ve çalışanlar kasadan 230 TL açık çıkınca kameraları izleyip tırnakçılık yöntemi ile iki kadının hırsızlık yaptığını anladılar. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kadının müşteri kılığında mağazaya girdikleri ve mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık yaptıkları görülüyor.

Olay anını anlatan Fatmanur Kaygusuz, "Ben kasada müşteriler ile ilgileniyordum iki bayan geldi ve telaşlı bir halleri vardı. Kemerin fiyatını sormuşlar elemanlarıma 20 TL olduğunu söylemişler. Sonrada bana sordular ben ise pos çekiyordum. Benim kafamı karıştırmak için pos makinesini poşeti ittirerek düşürdüler. Ben verdikleri paranın sahte olduğunu hissettim ve gidip patronuma sordum ancak patronum gerçek dedi. Bana 200 TL vermişlerdi ben de içeri gelince paranın üstünü verdim sonra 100 TL nin ucunu yırtmışlar ama fark etmedim yırtıklarını kamerayı izleyince gördük. Sonra bana kemer ne kadar dedi 20 TL dedim tekrar sordu sonra paranın üstünü geri istiyorum dedi kendi verdiği parayı benden geri istedi parasını verdim ve sonra gittiler" dedi.

(Hasan Tik - İHA)

Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada
Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada
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Kaynak: İHA

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