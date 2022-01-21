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Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

21.01.2022 12:12
Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiğini açıkladı.

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiğini açıkladı. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl ilçede yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüştürüldüğü belirtildi.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ortaya çıkan tüm uygun atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, 2021 yılı boyunca kağıt, metal, plastik, cam, pil, yağ ve tekstil başlıklarında yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüşümünü sağladı.

ATIKLARIN DOĞAYA ZARAR VERMESİ ENGELLENİYOR

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Sultangazi Belediyesi 2021 yılında 1386,26 ton kağıt-metal-plastik-cam atık, 25 bin 300 litre atık yağ ve 557 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca 150 noktadan 533 ton tekstil atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşların son kullanım tarihi geçen ilaçları atabilmesi için 20 eczaneye atık ilaç toplama kutusu verildi ve böylece ilaçların çöpe atılması engellendi" denildi.

SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Sultangazi Belediyesi, atıkların doğru değerlendirilmesi amacıyla Sıfır Atık Müdürlüğü'nü hayata geçirdi. Belediye, Sıfır Atık Yönetim Sistemi doğrultusunda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurdu. Tehlikesiz nitelikteki 16 tür ve tehlikeli nitelikteki 26 tür atık, ilçeden toplanarak burada geçici olarak depolanıyor. Tesiste depolanan atıklar, belirli periyotlarla atık işleme tesislerine sevk ediliyor.

Sultangazi genelindeki 545 kurum, kuruluş ve işletmeden atıklar düzenli olarak toplanıyor. Bu alanlar; marketler, eğitim kurumları, sıhhi işyerleri, kamu kurumları, sağlık kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, ibadethaneler ve spor salonları olarak açıklandı. Tüm bu noktalara, atıkların biriktirilmesi için mavi poşet ve plastik atık kutusu veriliyor.

TÜM MAHALLELERDE EVSEL ATIKLAR TOPLANIYOR

Vatandaşların evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırmak amacıyla kullanabilecekleri 250 atık ambalaj kafesi ile 150 atık tekstil kumbarası ilçe genelinde belirli noktalara yerleştirildi. Bunun yanı sıra, atık toplama araçları da anons eşliğinde ilçede dolaşıyor. Vatandaşlar evsel atıklarını, belediyenin verdiği mavi poşetlerde toplayarak atık toplama araçlarına teslim edebiliyor.

DÜZENLENEN KAMPANYA VE YARIŞMALARLA SIFIR ATIK PROJESİNE İLGİNİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Sultangazide ilçe genelinde 5 litre bitkisel atık yağ teslim eden vatandaşlara 1 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor. Yine ilçedeki okullarda 1 litre bitkisel atık yağ getiren her öğrenciye 2 liralık okul kantin kuponu veriliyor. Ayrıca okullara yönelik atık pil toplama kampanyası düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında, 250 kilogram atık pil toplayan her okula STEM robotik sistem seti, 50 kilogram atık pil toplayan her okula da top seti hediye ediliyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe sakinlerine geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla Sıfır Atık İnovasyon Yarışması düzenlendi. 2021 yılı içerisinde başvuruları alınan yarışmanın 1. ve 2. Aşama Jüri Değerlendirmeleri yapıldı. Final aşaması ve ödül töreni ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

'GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ'

"Sıfır Atık" projesinin uygulanmasında herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sıfır Atık kavramının daha net anlaşılması ve atık bilincinin ilçede yaygınlaşması için çalışıyoruz. İlçemizde geri dönüştürülebilir veya yenilenebilir malzemeler kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Her atık çöp değildir! Bu bilinçle evdeki atıkları cinsine göre ayırıp geri dönüşüm araçlarına bırakabilir ya da atık kumbaralarımıza atabilirsiniz. Bizim için atıkların ayrıştırılması da büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede biz de artık evlerden dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir" dedi.


Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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