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Sulu sulu, mis kokulu - Son Dakika

Sulu sulu, mis kokulu

24.07.2021 07:58
Sulu sulu, mis kokulu, System.String[]

ÇOK PRATİK VE HAFİFŞef İdil Yazar'dan 'şeftalili semizotu salatası'NE LAZIM? (2 KİŞİLİK)1 demet semizotu1 şeftali25 gram dolmalık fıstıkLimonZeytinyağıTuzNASIL YAPARIM?Dolmalık fıstıkları yağsız tavada birkaç dakika kavurun.Semizotu, şeftali ve fıstıkları birleştirin.

ÇOK PRATİK VE HAFİF

Şef İdil Yazar'dan 'şeftalili semizotu salatası'

NE LAZIM? (2 KİŞİLİK)

1 demet semizotu

1 şeftali

25 gram dolmalık fıstık

Limon

Zeytinyağı

Tuz

Sulu sulu, mis kokulu

NASIL YAPARIM?

Dolmalık fıstıkları yağsız tavada birkaç dakika kavurun.

Semizotu, şeftali ve fıstıkları birleştirin.

Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırparak sos hazırlayın.

Hazırladığınız sosu, salatayla harmanlayarak servis edin. Fıstıkları salataya dahil etmeden hemen önce kavurursanız  sonuç daha iyi olacaktır.

PASTANEDEN ALMIŞ GİBİ...

Şef Arda Türkmen'den 'şeftalili yaz tatlısı'

NE LAZIM? (6-8 KİŞİLİK)

2 olgun ve sert şeftali

Toz fıstık

Toz fındık

Sulu sulu, mis kokulu

Tart hamuru için;

250 gr un (2 su bardağı + 2 yemek kaşığı)

100 gr pudraşekeri (yarım su bardağı + 1 yemek kaşığı)

1/2 çay kaşığı tuz

150 gr tereyağı (soğuk küp küp doğranmış)

2 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı toz fındık

Tart kreması için;

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı nişasta

1 yumurta sarısı

1 su bardağından 2 parmak eksik tozşeker

2.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPARIM?

Tart hamuru için rondoya un, vanilya, pudraşekeri, tuz ve toz fındığı koyun, soğuk tereyağını da ekleyip iyice çekin.

Karışıma daha sonra yumurta sarılarını ilave edin ve hamur toparlanana kadar rondoda çekmeye devam edin.

Rondoda çekilmiş hamuru tezgaha alın ve elinizle yoğurmadan birkaç küçük hareketle bir araya getirin.

Hamuru iki yağlı kağıt arasına koyun, tart kalıbından biraz daha büyük olacak şekilde açın ve kalıba alın. Kalıbın kenarlarından taşan hamur fazlalarını bıçağın tersiyle düzeltin. Tart tabanının kabarmaması için bir çatal yardımıyla delikler açın. Kalıptaki hamurun üzerini yağlı kağıtla kapatın, içine tabanı kaplayacak kadar kuru bakliyat koyun. 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

20 dakikanın sonunda yağlı kağıdı ve bakliyatı alın. Bu şekilde 10 dakika daha pişirin.

Kreması için un, nişasta, tozşeker, süt ve yumurta sarısını bir tencereye alın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak muhallebi gibi

kıvam alıncaya kadar pişirin. Pişen kremayı ocaktan alın, içine tereyağını ilave edin.

Tereyağı eriyinceye kadar çırpın. Kremanın kabuk bağlamaması için streç filmi kremanın üzerine değecek şekilde yerleştirin.

*  Soğuyan tart tabanınızı servis tabağına alın. Soğuyan kremayı spatula yardımıyla tartın üzerine yayın.

Şeftalileri yarım santimden biraz daha ince dilimleyin ve kremanın üzerine, hafifçe birbirlerinin üzerine gelecek şekilde dizin. Toz fındık ve toz Antep fıstığı serperek servis yapın.

HEM GÖZE HEM MİDEYE

Şef Jale Balcı'dan 'şeftalili pavlova'

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Mereng için;

*  3 yumurta beyazı

*  1 su bardağından 1 parmak az şeker

*  1 tatlı kaşığı mısır nişastası

*  1 çay kaşığı elma sirkesi

*  40 gr file badem (fırında hafifçe kızarmış)

Sulu sulu, mis kokulu

Pastacı kreması için;

*  1 su bardağı süt

*  2 adet yumurta sarısı

*  1/4 su bardağı şeker

*  2 yemek kaşığı un

*  2 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası

*  1/2 vanilya çubuğu (istenirse)

*  1/4 su bardağı çiğ krema (çırpılmış)

*  2 şeftali

NASIL YAPARIM?

Fırını 140 derecede ısıtın. Mereng için yumurta beyazlarını mikserde kar gibi olana kadar çırpın. Şekeri azar azar eklerken çırpmaya devam edin.

Mısır nişastasını, elma sirkesini ve file bademleri kaşıkla karıştırarak ekleyin.

Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Kaşıkla 8 cm genişliğinde, kalınca 4 yuvarlak pavlova dökün. Tam ortalarını kaşıkla çukurlaştırın. Isıtılmış fırında 1.5 saat, iyice gevrek olana kadar pişirin ve soğumaya bırakın.

Pastacı kreması için çubuk vanilyanın içini çıkarıp sütün içine koyun, sütü kaynatın. Şekerle yumurta sarılarını renkleri açılana kadar mikserde çırpın, mısır nişastasıyla unu eleyip bu karışıma ekleyin, çırpmaya devam edin.

Süt kaynayınca sütün 1/3'lük kısmını yumurtalı karışıma ekleyin, devamlı karıştırın. Bu karışımın tamamını kalan sütün üzerine döküp kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Pastacı kreması soğuduktan sonra çırpılmış kremayla karıştırın. Soğumuş pavlovaların içini çırpılmış kremayla hafiflettiğiniz pastacı kremasını doldurun. Üzerini şeftalilerle gelişigüzel süsleyin ve servis edin.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Ömür Karamahmut, beslenme ve diyet uzmanı

1 orta boy şeftali 2 gr lif içerir. Bu lifler sayesinde kabızlığın önlenmesine yardımcı olur, bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını arttırır.

* Kalp hastalığı riskini azaltır, yüksek kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin azalmasında yardımcıdır. Kuvvetli antoksidan ve besin öğeleri içeriğiyle bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Sigara içenlerde nikotinin vücuttaki etkisinin azalmasına katkıda bulunur.

Düşük kalorilidir. Vitamin ve mineral yönünden zengindir.

Şeker hastaları 1 porsiyon tüketmeli, yanında 10 fındık veya badem yemeli. Bu şekilde kan şekeri kontrol altında

tutulacaktır.

Sulu sulu, mis kokulu

Arda Türkmen, İdil Yazar, Fındık, Mısır, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sulu sulu, mis kokulu - Son Dakika Magazin


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