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Suluova Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası

1 saat önce

Suluova Belediyesi tarafından ilçenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Bir Eylül Şenlikleri kapsamında Mahalleler Arası Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Suluova Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, System.String[]
Suluova Belediyesi tarafından ilçenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Bir Eylül Şenlikleri kapsamında Mahalleler Arası Futbol Turnuvası düzenlenecek.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkını sporun centilmenlik ve birleştirici unsurunda buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
İlçenin sosyal ve sportif hayatına katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Üçok, "İlçemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırarak sporun güzellikleri etrafında ilçemiz gençlerinin kaynaşmasına vesile olmak istiyoruz. Turnuvaya katılacak takım ve sporculara başarılar dilerim." dedi.
Bir Eylül Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler de tertip edeceklerini anlatan Üçok, 25 Ağustos Pazar günü başlayacak turnuvanın huzurevi yanındaki sentetik çim sahada yapılacağını, 6 Eylül'de de sona ereceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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