Suluova'da 15 köy doludan zarar gördü

Suluova
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Öksüz, 24-25 Mayıs tarihlerinde ilçe genelinde yağan dolu nedeniyle 15 köyde ekili arazilerde hasar meydana geldiğini, büyük zarara uğrayan çiftçilerin zararının karşılanması gerektiğini bildirdi.
Öksüz, afet sonrası oda üyeleri olarak olağanüstü toplandıklarını ve ilçede meydana gelen fırtına, dolu yağışı ve sel sebebiyle hasar tespit komisyonu kurduklarını söyledi.
Yaptıkları ilk tespitlere göre, Salucu, Kurnaz, Karasu
, Erarslan
, Kulu
, Deveci, Cürlü, Kapancıağılı, Çayüstü, Ortayazı, Ayrancı
, Kılıçaslan, Kerimoğlu, Kanatpınar ve Erikli
köylerinde şeker pancarı, buğday, meyve, soğan ve mısır tarlalarının büyük oranda zarar gördüğünü vurgulayanÖksüz, "15 köyde yaklaşık 45-50 bin dönüme yakın arazi hasar görmüştür." dedi.
Öksüz, şunları dile getirdi:
"Şimdi bizim ve temsilcisi olduğumuz Suluova çiftçisinin beklentisi, devletimizin bu yarayı sarması, zarara uğrayan çiftçilerimizin zararlarının karşılanmasıdır. Bu talep devletine sadakatle bağlı olan Türk çiftçisinin hakkıdır diye düşünüyor ve baba bildiğimiz devletimizin hakkaniyetle bu yarayı saracağına inanıyorum."