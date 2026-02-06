Suluova'da 'Bayrak Sevgisi' Yürüyüşü - Son Dakika
Suluova'da 'Bayrak Sevgisi' Yürüyüşü

Suluova'da 'Bayrak Sevgisi' Yürüyüşü
06.02.2026 15:17
Öğrenciler, 'İlk ders bayrak sevgisi' temasıyla yürüyüş düzenledi ve bayrak sevgisini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen "İlk ders bayrak sevgisi" teması kapsamında, Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, "Bayrak sevgisi" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Denizciler Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının yanı sıra ellerindeki bayraklarla "Bayrak namustur" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından bir öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya Türk bayrağını teslim etti.

Davu, "Bayrak sevgisi" yürüyüşünü düzenleyen öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını güçlü şekilde yansıttığını dile getirerek, "Bayrağımız, milletimizin bağımsızlığının ve birliğinin en güçlü sembolüdür. Bayrak sevgisini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırmak, geleceğimiz adına büyük bir kazanımdır. Bu duyarlılığın sadece okullarımızla sınırlı kalmayıp tüm ilçemize, esnafımıza ve hemşehrilerimize yayılmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da 'Bayrak Sevgisi' Yürüyüşü - Son Dakika

SON DAKİKA: Suluova'da 'Bayrak Sevgisi' Yürüyüşü - Son Dakika
