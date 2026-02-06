Suluova\'da \'Bayrak Sevgisi\' Yürüyüşü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen "İlk ders bayrak sevgisi" teması kapsamında, Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, "Bayrak sevgisi" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Denizciler Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının yanı sıra ellerindeki bayraklarla "Bayrak namustur" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından bir öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya Türk bayrağını teslim etti.

Davu, "Bayrak sevgisi" yürüyüşünü düzenleyen öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını güçlü şekilde yansıttığını dile getirerek, "Bayrağımız, milletimizin bağımsızlığının ve birliğinin en güçlü sembolüdür. Bayrak sevgisini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırmak, geleceğimiz adına büyük bir kazanımdır. Bu duyarlılığın sadece okullarımızla sınırlı kalmayıp tüm ilçemize, esnafımıza ve hemşehrilerimize yayılmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.