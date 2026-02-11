Suluova'da Biyogaz Tesisinde Zehirlenme - Son Dakika
Suluova'da Biyogaz Tesisinde Zehirlenme

Suluova\'da Biyogaz Tesisinde Zehirlenme
11.02.2026 17:23
Biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

