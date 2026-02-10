Suluova'da Liseler Arası İstiklal Marşı Yarışması Düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya 8 lise katıldı. Yarışmada Suluova Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara belgelerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmanın öğrencilerin milli ve manevi değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı kavratmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve inanç sembolü olduğunu vurgulayan Davu, "İstiklal Marşı'mız, milletimizin azmini, inancını ve istiklal mücadelesini yansıtan bir destandır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu eşsiz eser, bugün de gençlerimize yol göstermeye devam etmektedir. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, gençlerimizin bu ruhu daima yaşatacağına yürekten inanıyorum." dedi.