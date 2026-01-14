Sümela Manastırı'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika
Kültür Sanat

Sümela Manastırı'na Ziyaretçi Akını

Sümela Manastırı'na Ziyaretçi Akını
14.01.2026 11:41
Geçen yıl Sümela Manastırı'nı 514 bin 596 kişi ziyaret etti; ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı geçen yıl 514 bin 596 kişi ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalara oyularak inşa edilen tarihi manastır, yılın 12 ayı ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa turizmi tutkunlarının her dönem Trabzon rotasında ilk sırada yer alıyor.

Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, minibüslerle manastıra ulaşırken, ormanlarla çevrili patika yolda yürüyerek de manastırın mevsime özgü manzarasının tadını çıkarabiliyor.

Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı deneyimler de sunuyor.

Manastırda yer alan "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ise bölgedeki tarih ve kültür turizmine ayrı değer katıyor.

Alternatif turizm seçenekleriyle adından söz ettiren Sümela Manastırı, 2025'te 514 bin 596 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Ziyaretçi sayısı her yıl katlanarak arttı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Manastırın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını belirten Erdoğan, "Sümela Manastırı, geçmiş yıllarda kapsamlı restorasyon süreci yaşadı ve restorasyonun bitmesiyle yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Ziyaretçi sayısı her yıl katlanarak arttı." dedi.

Erdoğan, Sümela Manastırı'nın geçen yıl 514 bin 596 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaşarak, "Sümela Manastırı, ziyarete açıldığı günden itibaren en büyük rakam. Önceki yıla göre baktığımızda da yüzde 16'lık artış söz konusu." diye konuştu.

Ziyaretçi rakamlarının memnuniyet verici olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın kalıcı listeye girmesi için çalışmalara başlıyoruz. Burada Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz uhdesinde bir süreci başlatacağız. Manastırın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer aldıktan sonra ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklemekteyiz."

Kaynak: AA

