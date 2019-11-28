Son Dakika Haberleri: Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı
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Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı

7 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.

Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.


Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup 620 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edileceği bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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