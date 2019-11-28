Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.



Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup 620 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edileceği bildirildi. - ÇORUM