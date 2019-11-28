Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.
Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup 620 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edileceği bildirildi. - ÇORUM
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