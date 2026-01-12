Sungurlu Belediyespor Deplasmanda Kazandı!

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 19. haftasında Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.
İzmir TVF Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk 2 seti, ev sahibi ekibin 25-22'şerlik skorlarla tamamlandı.
Üçüncü seti 22-25, dördüncü seti de 24-26 kazanan konuk ekip beraberliği sağladı.
Çekişmeli geçen maçın son setini 11-15 kazanan Çorum ekibi, müsabakayı 2-3 kazandı.
Çorum ekibi, aldığı galibiyetle lig sıralamasındaki yerini korudu.
Salon: İzmir TVF Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Nazlı Emekçi
Arkas Spor: Kadir, Eyüpcan, Hüseyin, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf, Taha, Chrıstopher, Muharrem, Semih
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Mehmet, Abdulsamet, Burak, Eray, Ahmet Kaan, Eneshan
Süre: 2 saat 20 dakika
Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 24-26, 11-15
