Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da 9 muhtar için sandık başına gidilecek
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Sungurlu'da 9 muhtar için sandık başına gidilecek

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iptal edilen 7'si köy, 2'si mahalle olmak üzere toplam 9 yerde muhtarlık seçimi yapılacak.

Sungurlu'da 9 muhtar için sandık başına gidilecek, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iptal edilen 7'si köy, 2'si mahalle olmak üzere toplam 9 yerde muhtarlık seçimi yapılacak.

31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerde Sungurlu mahalle ve köylerden muhtarlığı kazanan 9 muhtarın seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğundan dolayı mazbatası iptal edilmişti. Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran Pazar günü Sunguroğlu Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Dayıncık Köyü, Yenihacılarhanı Köyü, Oğlaközü Köyü, Küçükincesu Köyü, Aşağıbeşpınar Köyü, Mahmatlı Köyü, Kaledere Köyü'nde tekrar seçim yapılacak.

Mahalle seçimlerinde okullar değiştirildi

İlçe seçim kurulu Fevzipaşa ve Sunguroğlu Mahalleleri'nde Pazar günü yapılacak olan seçimlerde okulların değiştiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "2 Haziran 2019 Pazar günü İlçe merkezinde yapılacak olan muhtarlık ara seçimlerinin yapıldığı okulların değiştirilmesine karar verildi. Buna göre; Sungurlu Anadolu Lisesi'nde yapılan Sunguroğlu Mahallesi muhtarlık seçimi Sunguroğlu İlkokulu'nda, İsmetpaşa Ortaokulu'nda yapılan Fevzipaşa Mahallesi muhtarlık seçiminin ise Habib Güleser Öztaş İlkokulu'nda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:12 Kaynak: İHA
Fevzipaşa, Çorum, Sungurlu, Güncel
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