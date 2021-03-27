Sungurlu'da bağ evleri soyuldu - Son Dakika

Sungurlu'da bağ evleri soyuldu
27.03.2021 16:37
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızların son günlerdeki yeni hedefi bağ evleri oldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızların son günlerdeki yeni hedefi bağ evleri oldu.
Edinilen bilgilere göre, son bir ay içerisinde Cevheri mahallesinde 3 bağ evi soyuldu. Bağ evlerinin kapı ve pencerelerini kırarak hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Vatandaşlar son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek hırsızların yakalanması için çağrıda bulundu. - ÇORUM
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