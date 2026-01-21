Sungurlu'da Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Sungurlu'da Hırsızlar Yakalandı

21.01.2026 15:25
Kış aylarında köylerdeki 10 evi soyan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, vatandaşların kış aylarında şehir merkezine gitmesini fırsat bilerek köylerdeki 10 ayrı evi soyan 2 şüpheli, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesi Çayyaka köyünde, vatandaşların kış mevsimi sebebiyle ilçe merkezine yerleşmesini fırsat bularak boş kalan evlere dadanan hırsızlar için harekete geçti. 8 Ocak tarihinde 5 ayrı ikametten hırsızlık ihbarı alan ekiplerin teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde toplam 10 eve girdiklerini itiraf etti. Şahısların evlerden 33 gram altın, 3 adet çeyrek altın, 5 adet ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği, araç ses sistemleri ile çeşitli ev eşyaları çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
