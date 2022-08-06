Canlı yayındaki kavgayla ilgili sunucudan çarpıcı iddia: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti

TV 100 ekranlarında Pınar Ardor'un sunumuyla ekrana gelen programda, korkutan dakikalar yaşandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

PINAR ARDOR: DARP VAR

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti. Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.