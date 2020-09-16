DENİZLİ 'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyor - Son Dakika

DENİZLİ 'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyor

'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyorDENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yaşayan Hanım Demirel (80), 11 yaşında başladığı tütün üreticiliğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yaşayan Hanım Demirel (80), 11 yaşında başladığı tütün üreticiliğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Zorlu bir yaşam sürdüğünü ancak çalışmayı hiç bırakmadığını söyleyen Demirel, "Yürüyemeyinceye kadar bu işe devam edeceğim" dedi.

Derbent Mahallesi'nde oturan tütün üreticisi Hanım Demirel, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor. Çalışma hayatından hiç kopmayan Demirel, 11 yaşında başladığı tütün üreticiliğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla yalnız yaşadığı evi ve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlası arasında mekik dokuyan Hanım Demirel, tarlasına ektiği tütünlerini titizlikle hasat ediyor. Her sabah saat 05.00'te yalnız yaşadığı evinden yürüyerek tütün tarlasına giden 2 erkek çocuğu ve 3 torunu olan Demirel, burada 5 saat ürününü topluyor. Bastonuyla yürüyerek evine dönen Demirel'e çevresindekiler "Helal olsun süper babaanne" diyor. Demirel, akşam tekrar tarlasının yolunu tutuyor. Demirel, burada gece geç saatlere kadar ışık yardımıyla hasat yapıyor. Yaklaşık 4 ay süren zorlu hasat döneminde, tütünün yapraklarını tek tek toplayarak desteler haline getiren Demirel, çuvalına doldurduğu ürünlerini serasında kurumaya bırakıyor.

'OKUYUP MEMUR OLMAK İSTERDİM'

Yıllık 1 ton tütün hasat ettiğini belirten Demirel, eğitim hayatının yarıda kaldığını okuma hevesinin içinde bir ukde olduğunu söyledi. 11 yaşında tütün toplamaya başladığını belirten Demirel, "Babam beni komşu köydeki ilkokula gönderdi. 1 saatlik okul yolunu yürüyerek giderdik. Derslerde çok başarılıydım. O dönemde il birincisi oldum. Annem göndermek istemediği için burada kaldım. Hala tütün işine devam ediyorum. Okuyup büyük bir memur olmak isterdim" dedi.

'YÜRÜYEMEYİNCEYE KADAR BU İŞE DEVAM EDECEĞİM'

Zorlu bir yaşam sürdüğünü ancak çalışmayı hiç bırakmadığını vurgulayan Hanım Demirel, "Öküz alıp çift sürdüm. Taş duvardan ev yaptım. Çalıştığım için rahatsızlanmıyorum. Tütün üretimi yorucudur ancak ben çalışırsam rahat ediyorum. Bu işi yapmazsam huzursuz oluyorum. Bir hafta çalışmadığım zaman yürümekte zorlanmaya başladığımı hissediyorum. Bana 'çalışma' diyorlar. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yürüyemeyinceye kadar bu işe devam edeceğim" diye konuştu.

'ÇALIŞAN İNSAN NE YOKLUK GÖRÜR NE BORCU KALIR'

Çalışmayı çok sevdiğini ifade eden Demirel, "Yokluğu sevmiyorum. Param yoksa rahatsız oluyorum. Ben hep çalıştım, o yüzden yokluk görmedim. Kendi başıma çalışmamla iki oğlumun düğünlerini yaptım. 4 tarla 2 de arsa aldım. Hepsini tütünden kazandıklarımız sayesinde başardık. Yoldan geçenler, 'helal olsun Hanım nine, kolay gelsin' diyerek seslenir, beni görenler takdir eder. Çalışan insan ne yokluk görür ne borcu kalır. Çalışmayıp yattığın zaman elinde hiçbir şeyin olmaz. Gençlere mesajım çok çalışsınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar" dedi.

DENİZLİ 'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyor

Büyükanne, Buldan, Hasat, Tütün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ 'Süper babaanne', 80 yaşında tarlada ürün topluyor - Son Dakika

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