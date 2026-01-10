Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran
