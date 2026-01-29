Süper Lig 20. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
