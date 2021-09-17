Süper Lig: Altay: 0 Göztepe: 1 (ilk yarı)

26. dakikada Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1

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