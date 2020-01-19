Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı)

23 dakika önce

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.


16. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


36. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza ahası içinde Serdar Gürler'in şutu kaleci Boffin'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2


45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3


Stat: Antalya


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Özgür Ertem xx


Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Charles xx, Amilton xx, Chahechouhe xx, Doğukan Sinik xx, Leschuk xx


Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Veysel, Mikail, Bünyamin


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Göztepe: Beto, Murat Paluli xx, Schwechlen xx, Borges xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Andre Castro xx, Halil Akbunar xxx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx


Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Tripic, Yalçın, Batuhan, Deniz Kadah


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)


Sarı kartlar: Doğukan, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor) - ANTALYA

Soner Aydoğdu, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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