Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı)

45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

16. dakikada Soner Aydoğdu 'nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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