Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika

Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırdı

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor, sahasında DG Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırdı, System.String[]

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor, sahasında DG Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

45. dakikada Yatabare'ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.

İKNCİ YARI

54. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ortasında Obertan sert vurdu ancak top kaleci Samassa'da kaldı.

55. dakikada Rashad sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasında Novikovas'ı buluşturdu. Novikovas Yasin'i geçerek topu kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi. Hakem Serkan Tokat, Novikovas'ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

70. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Gradel'in sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert vuruş üst direkten geri döndü.

82. dakikada kazanılan korner atışında Erdoğan'ın ortasına Kone ceza alanında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

86. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına giren Gradel, Cenk Ahmet'i geçerek yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Mehmet Metin xxx, Bilal Gölen xxx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 81 ?), Hasan xx, Adolphe Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Boumal xx, Novikovas xxx, Obertan xxx (Hamroun dk. 89 ?), İbrahim xx, Emrah xx (Sissoko dk. 89 ?), Rashad xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 77 x)

Yedekler: Kayacan, Mina, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik,

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

DG Sivasspor: Samassa xx, Ziya xxx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Fajr xx (Jorge Felix dk. 77 x), Hakan Arslan xx, Gradel xxx (Uğur dk. 90?), Ninga x (Cofie dk. 57 xx), Yatabare xx, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 77 xxx)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Barış, Claudemir, Robin Yalçın, Kerem Atakan,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Novikovas (dk. 70) (BB Erzurumspor), Kone (dk. 82), Gradel (dk. 86) (DG Sivasspor)

(Özge Bozo - Çağrı Korkmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika Spor


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