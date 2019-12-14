Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.


47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin'in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.


64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar'ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.


90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun x, Talbi x, Abdullah x, Melnjak x, Diomande x, Vetrih x (Barış dk. 71 x), Boldrin x, Samudio x (Scepovic dk. 46 x), Umar x (Orhan dk. 80 ?), Oğulcan x


Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Kasımpaşa: Fatih xxx, Ben Youssef xx, Popov xxx, Özgür xxx, Fernandez xxx, Sadiku xx, Aytaç xxx, Mustafa xx (İlhan dk. 90 ?), Hajradinovic xx, Quaresma xx (Heintz dk. 65 x), Koita xxx (Abdulrahman dk. 65 x)


Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)


Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa) - RİZE

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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