Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde ön direğe sert bir orta yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikasında sağ kanattan Michael Frey topu yerden ceza sahası içindeki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

32. dakikada Caner Erkin kullanılan penaltı vuruşunda sağ köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

35. dakikada savunmadan gelen uzun top sonrası meşin yuvarlağı kontrol eden Fernando Boldrin, Serdar Aziz'den sıyrılıp kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Fernando Boldrin'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Altay Bayındır, net bir gol pozisyonunu önlemiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

57. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

59. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı.

75. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Topu, kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. 1-1

81. dakikada Fenerbahçe'de Frey'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

87. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jose Sosa, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, İsmail Şencan xxx, Hakan Yemişken xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Melnjak xx, Chatziisaias x, Selim xxx, Samudio xxx (Kemal dk. 90 ?), Baiano xx, Boldrin xxx, Vetrih xx (Michalak dk. 64 xx), Abdullah xx (Yasin dk. 64 x), Skoda xxx (Remy dk. 78 x)

Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Nadir, Tunay

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Caner xxx, Zanka xxx, Serdar xx, Tolga xx, Deniz xx (Ozan dk. 65 x), Ferdi xx (Sinan dk. 65 xx), Name Thiam xx (Valencia dk. 53 xx), Gustavo xx (Sosa dk. 76 x), Frey xxx

Yedekler: Harun, Dirar, Lemos, Sadık, Jailson, Rodrigues

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Skoda (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Gökhan (dk. 75), Sosa (dk. 87) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi, Sinan (Fenerbahçe)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 22:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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