Süper Lig'de yarın oynanacak Denizlispor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, EstupinanSAKAT: Onazi CEZALI: Yok GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay- Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, KayodeSAKAT: DiarraCEZALI: Yok.
Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan
SAKAT: Onazi
CEZALI: Yok
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay- Kana Biyik, Papy, Tosca
, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim
, Güray, Kayode
SAKAT: Diarra
CEZALI: Yok
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:09 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak Denizlispor - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor
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