Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, YatabareSAKAT: Hakan ArslanCEZALI: Ziya ErdalBTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut BulutSAKAT: Eren...

Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Hakan Arslan

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CEZALI: Ziya Erdal

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

SAKAT: Eren

CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: da Costa

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Boffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Gustavo

SAKAT: Podolski, Bahadır

CEZALI: Hakan Özmert, Jahovic

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GÖZTEPE

Beto - Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek

SAKAT: Serdar Gürler, Halil, Jerome, Deniz Kadah

CEZALI: Alpaslan

MKE ANKARAGÜCÜ

Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse

SAKAT: Yok

CEZALI: Welinton de Souza

GALATASARAY

Okan - Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Sekidika, Emre Akbaba, Ömer, Adem

SAKAT: Muslera, Lemina, Andone, Falcao*

CEZALI: Feghouli, Saracchi


Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Fatih Emre, Caner Uğur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor
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