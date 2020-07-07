Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Hakan Arslan
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut BulutSAKAT: Eren CEZALI: Yok-------------------------------------------------------TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, YusufCEZALI: da Costa
FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, GustavoSAKAT: Podolski, BahadırCEZALI: Hakan Özmert, Jahovic-------------------------------------------------------GÖZTEPE Beto - Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek SAKAT: Serdar Gürler, Halil, Jerome, Deniz KadahCEZALI: Alpaslan
MKE ANKARAGÜCÜFriedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever OrgillSAKAT: Yok CEZALI: Yok-------------------------------------------------------AYTEMİZ ALANYASPORMarafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, CisseSAKAT: YokCEZALI: Welinton de Souza
GALATASARAYOkan - Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Sekidika, Emre Akbaba, Ömer, AdemSAKAT: Muslera, Lemina, Andone, Falcao*
CEZALI: Feghouli, Saracchi