Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega
SAKAT: Sakıb, ÖzgürCEZALI: Yok
BEŞİKTAŞErsin - Rosier, Vida, Montero (Welinton), N'Sakala, Josef, Güven, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, AboubakarSAKAT: Hasic, Atakan, N'Koudou CEZALI: Yok--------------------------------------------------
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Barış (Uğur), Robin Yalçın, Caner, Ziya, Yatabare, Hakan, Cofie, Fayçal, Gradel, KayodeSAKAT: Appindangoye, Erdoğan, Goiano, CamaraCEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Emir, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Baiano, Donsah, Boldrin, Michalak, RemySAKAT: Fernando, TunayCEZALI: Yok
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- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor