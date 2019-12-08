Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.


18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.


45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Lopes xx, Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx, Olcay Şahan xx, Barrow xx, Rodallega xx,


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Aissati, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Elia xx, Demba Ba xx,


Yedekler: Volkan Babacan, Muhammet Arslantaş, Aziz Eratalay, Viera, Kerim Freii, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor) - DENİZLİ

Denizlispor, Başakşehir, Demba Ba, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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