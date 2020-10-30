Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 11. dakikada Ndao'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 24. dakikada Biglia'nın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech, Mina'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Biglia topu ağlara gönderdi. 2.0 38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Gomis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol VAR kararı ile elle oynama sebebiyle iptal edildi. 45+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aatif'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. 45+4. dakikada ceza sahası içinde topu alan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0 Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 59. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Mayega'nın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 71. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutunda top ağlara gitti. 4-0 74. dakikada ceza sahası içine atılan ara pasında topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çeldi. 77. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Aatif'ın kafa vuruşunu kaleci Farnolle kornere çeldi. 90. dakikada Scwechlen'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1 90+1. dakikada Darri'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Sabo'nun yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1 Stat: Necmi Kadıoğlu Hakemler: Fırat Aydınus xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndao xx (Ramazan dk. 84 ?), Biglia xxx (Koray dk. 90 ?), Sabo xx, Ndiaye xxx (Zeki dk. 79 xx), Chahechouhe xx (Darri dk. 79 xx), Sobiech xx (Mevlüt dk. 84 ?) Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih Teknik Sorumlu: Atılay Canel BB Erzurumspor: Farnolle xx, Cenk Ahmet Kılıç xx, Mina x (Hasan dk. 33 x), Teikeu xx, Schwechlen xx, Emrah Başsan xx, Donald xx, Obertan xx, İbrahim Akdağ xx, Hamroun xx (Mayega dk. 46 xx), Ricardo Gomes xx Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor) Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük) (İHA)

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