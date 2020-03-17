Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına giren Jerome şut attı, top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Jerome topa dokunsa da Gökhan Akkan tekrar topun sahibi oldu.


56. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir ceza sahası dışı sol çaprazda topa vurdu, Rizesporlu Talbi'ye çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı şaşırtarak ağlarla buluştu. 1-0


61. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içinden verdiği pasla sol çaprazda buluşan Napoleoni, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0


70. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Rizespor'da Boldrin'in şutunda top barajı aşarak kaleye yöneldi. Kaleci Beto sağ tarafına gelen şutu kurtarırken top oyun alanına döndü.


88. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mossoro'nun attığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Deniz Kadah, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Bilal Gören xx, Osman Gökhan Bilir xx


Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xxx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni xxx (Mossoro dk. 77 x), Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan 90+2 ?), Deniz Kadah xx, Jerome xx (Wilzeck dk. 85 ?)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Poko, Metin Yıldırım, Hüseyin Bulut, Tripic


Teknik Direktör: İlhan Palut


Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Burak Albayrak xx, Talbi x, Melnjak xx, Oğuz Kaan Güçtekin x(Sasse dk. 71 x), Vetrih xx, Garmash x (Oğulcan Çağlayan dk. 46 x), Boldrin xx, Samudio x, Skoda x (Boriachuk dk. 76 x)


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Berkan Emir (dk. 56), Napoleoni (dk. 61) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Boldrin, Skoda (Rizespor), Napoleoni (Göztepe) - İZMİR

Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı         
17:06
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı         
08:52
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]