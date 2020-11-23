Süper Lig: Göztepe: 3 Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 3 Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

23.11.2020 00:57
Süper Lig: Göztepe: 3 Ankaragücü: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Obinna Nwobodo, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Halil Akbunar topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Murat Paluli, sağ kanattan ceza sahası içine girerek topu kale önüne çevirdi. Cherif'in arkaya bıraktığı topa Obinna vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Nwobodo'nun ara pasıyla topla buluşan Cherif, ceza sahası içine girdi ve defansı çalımlayarak sol çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak kalenin sağından filelerle buluştu. 3-0

74. dakikada orta alandan atak yapan Ankaragücü'nde Paintsil'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bolingi, kaleye şutunu gönderdi ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, sol kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi, sol çaprazda dar açıdan şut atan Halil'in pozisyonunda kaleci Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Alper Potuk'un sağ taraftan kullandığı kornerde Bolingi, ceza sahası içinde topa yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci İrfan Can tek elle topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Emre Güral'ın orta alandan attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Borven, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu ağlarla gönderdi. 3-1

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx,

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx (Kubilay Sönmez dk. 85 ?), Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx (Efe Binici dk. 90 ?), Halil Akbunar xx (Burekovic dk. 85 ?), Tripic x (Nwobodo dk. 46 xx), Cherif xxx (Napoleoni dk. 73 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Megyeri, Gassama, Atınç Nukan

Teknik Sorumlu: İlhan Palut

Ankaragücü: Friedrich x, Kitsiou xx, Sarlija x, Pazdan x, Atila Turan x (Emre Güral dk. 69 x), Atakan Rıdvan Çankaya x( Voca dk. 46 x), Lukasik x (Diousse dk. 46 x), Endri Çekici x, Saba xx (Alper Potuk dk. 46 x), Paintsil x (Borven dk. 76 xx), Bolingi xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel

Teknik Sorumlu: Fuat Çapa

Goller: Cherif (dk. 10 ve 67), Halil Akbunar (dk. 62) (Göztepe), Borven (dk. 90+1) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Kitsiou, Bolingi (Ankaragücü), Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Göztepe) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig, Murat Paluli, Ankaragücü, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 3 Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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