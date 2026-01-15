Süper Lig Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Süper Lig Hakemleri Belli Oldu

15.01.2026 13:01
18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maç listesi ve hakem atamaları burada.

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

17 OCAK CUMARTESİ

17.00 RAMS Başakşehir FK - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 OCAK PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 OCAK PAZARTESİ

17.00 Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

Kaynak: DHA

Süper Lig Hakemleri Belli Oldu

