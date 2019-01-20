Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri
42 dakika önce
KASIMPAŞARamazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, KoitaSAKAT: Khalili, İlhan, Eray CEZALI: Edouk, Diagne ÇAYKUR RİZESPORGökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa, Naoukulma, MuriçSAKAT: MusaCEZALI:...
KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, Koita
SAKAT: Khalili, İlhan, Eray
CEZALI: Edouk, Diagne
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa, Naoukulma, Muriç
SAKAT: Musa
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Misafir: 35 TL
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BURSASPOR
Okan- Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Shehu, Sakho*
CEZALI: YOK
FENERBAHÇE
Volkan - Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Mehmet Ekici(Benzia), Valbuena, Frey
SAKAT: Erten Ersu, Harun Tekin, Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci
CEZALI: Slimani, Eljif Elmas
BİLET FİYATLARI:
Goldsit 1963 Tribünü: 500 TL, VIP 1.Balkon: 300 TL, VIP 2.Balkon: 300 TL, Batı Alt Tribün: 250 TL, Spor Toto Alt Tribün: 120 TL, Spor Toto Üst Tribün: 100 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL, Tofaş Tribünü : 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:55 Kaynak: DHA
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