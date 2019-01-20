Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

42 dakika önce

KASIMPAŞARamazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, KoitaSAKAT: Khalili, İlhan, Eray CEZALI: Edouk, Diagne ÇAYKUR RİZESPORGökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa, Naoukulma, MuriçSAKAT: MusaCEZALI:...

Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
KASIMPAŞA

Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Heintz, Trezeguet, Koita

SAKAT: Khalili, İlhan, Eray 

CEZALI: Edouk, Diagne 

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Umar, Samudio, Boldrin, Mustafa, Naoukulma, Muriç

SAKAT: Musa

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Misafir: 35 TL 

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BURSASPOR 

Okan- Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT: Shehu, Sakho*

CEZALI: YOK 

FENERBAHÇE

Volkan - Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Mehmet Ekici(Benzia), Valbuena, Frey

SAKAT: Erten Ersu, Harun Tekin, Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci

CEZALI: Slimani, Eljif Elmas

BİLET FİYATLARI:  

Goldsit 1963 Tribünü: 500 TL, VIP 1.Balkon: 300 TL, VIP 2.Balkon: 300 TL, Batı Alt Tribün: 250 TL, Spor Toto Alt Tribün: 120 TL, Spor Toto Üst Tribün: 100 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL, Tofaş Tribünü : 50 TL, Misafir Tribün: 65 TL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Mehmet Orhan, Spor
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