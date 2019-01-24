Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 19'uncu Hafta Maçlarında Sakat ve Cezalı Oyuncular

Süper Lig'in 19'uncu Hafta Maçlarında Sakat ve Cezalı Oyuncular

17 dakika önce

BEŞİKTAŞSakat: YokCezalı: VidaBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORSakat: YokCezalı: YokİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORSakat: Oguzhan Berber, Sakip Aytac, Asamiah Gyan, Bilal BaşaçıkogluCezalı: Şamil ÇinazBURSASPORSakat: YokCezalı: Barış YardımcıGÖZTEPESakat: TraoreCezalı: AlpaslanGALATASARAYSakat:...

Süper Lig'in 19'uncu Hafta Maçlarında Sakat ve Cezalı Oyuncular, System.String[]
BEŞİKTAŞ

Sakat: Yok

Cezalı: Vida

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Sakat: Oguzhan Berber, Sakip Aytac, Asamiah Gyan, Bilal Başaçıkoglu

Cezalı: Şamil Çinaz

BURSASPOR

Sakat: Yok

Cezalı: Barış Yardımcı

GÖZTEPE

Sakat: Traore

Cezalı: Alpaslan

GALATASARAY

Sakat: Emre Akbaba

Cezalı: Yok

(Yuto Nagatomo milli takımda)

ÇAYKUR RİZESPOR

Sakat: Yok

Cezalı: Boldrin

AKHİSARSPOR

Sakat: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, Kadir, Eray 

Cezalı: Barbosa

ATİKER KONYASPOR

Cezalı: Ömer Ali Şahiner 

Sakat: Selim Ay, Hurtado, Yatabare, Fofana, Jonsson

ANTALYASPOR

Sakat: Diego, Celustka

Cezalı: Yok 

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

TRABZONSPOR

Sakat: Onazi, Pereira, Sosa*

Cezalı: Yok

(Amiri ile Hosseini milli takımda)

FENERBAHÇE

Sakat: Harun Tekin, Tolga Ciğerci

Cezalı: Yok

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Sakat: Adem, Mustafa Akbaş, Rahman*

Cezalı: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

KASIMPAŞA

Sakat: Khalili 

Cezalı: Veysel, Diagne

ANKARAGÜCÜ

Sakat: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thomas Heurtaux

Cezalı: Tiago Pinto 

AYTEMİZ ALANYASPOR

Sakat: Sackey

Cezalı: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Barış Yardımcı, Şamil Çinaz, Yuto Nagatomo, Spor
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