Süper Lig'in 19'uncu Hafta Maçlarında Sakat ve Cezalı Oyuncular
17 dakika önce
BEŞİKTAŞSakat: YokCezalı: VidaBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORSakat: YokCezalı: YokİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORSakat: Oguzhan Berber, Sakip Aytac, Asamiah Gyan, Bilal BaşaçıkogluCezalı: Şamil ÇinazBURSASPORSakat: YokCezalı: Barış YardımcıGÖZTEPESakat: TraoreCezalı: AlpaslanGALATASARAYSakat:...
BEŞİKTAŞ
Sakat: Yok
Cezalı: Vida
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Sakat: Oguzhan Berber, Sakip Aytac, Asamiah Gyan, Bilal Başaçıkoglu
Cezalı: Şamil Çinaz
BURSASPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Barış Yardımcı
GÖZTEPE
Sakat: Traore
Cezalı: Alpaslan
GALATASARAY
Sakat: Emre Akbaba
Cezalı: Yok
(Yuto Nagatomo
milli takımda)
ÇAYKUR RİZESPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Boldrin
AKHİSARSPOR
Sakat: Mustafa Yumlu
, Dany
, Bilal Kısa
, Kadir, Eray
Cezalı: Barbosa
ATİKER KONYASPOR
Cezalı: Ömer Ali
Şahiner
Sakat: Selim Ay
, Hurtado, Yatabare, Fofana, Jonsson
ANTALYASPOR
Sakat: Diego, Celustka
Cezalı: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
TRABZONSPOR
Sakat: Onazi, Pereira, Sosa*
Cezalı: Yok
(Amiri ile Hosseini milli takımda)
FENERBAHÇE
Sakat: Harun Tekin
, Tolga Ciğerci
Cezalı: Yok
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Sakat: Adem, Mustafa Akbaş
, Rahman*
Cezalı: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
KASIMPAŞA
Sakat: Khalili
Cezalı: Veysel, Diagne
ANKARAGÜCÜ
Sakat: Johannes Hopf, Erdem Özgenç
, Yalçın Ayhan
, Thomas Heurtaux
Cezalı: Tiago
Pinto
AYTEMİZ ALANYASPOR
Sakat: Sackey
Cezalı: Yok
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
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