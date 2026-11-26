Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 26 Kasım Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler soruları şans oyunu meraklılarının gündeminde. Süper Loto çekilişi 26 Kasım Perşembe günü saat 21.30'da yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek. Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sının seçilmesiyle oynanıyor.

26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak ve Milli Piyango Online platformu ile Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Süper Loto sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Biletinde ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler, bilet seri numarasını sonuç sorgulama ekranına girerek kontrol yapabiliyor. Sonuçlar, yetkili satış noktalarından da öğrenilebiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişleri haftada üç kez, salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da yapılıyor. 26 Kasım Perşembe çekilişinin ardından bir sonraki çekiliş 29 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sının seçilmesine dayanan bir şans oyunu. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturuyor. Güncel kolon ücretine Milli Piyango Online ve yetkili satış noktaları üzerinden ulaşılabiliyor.

Sayıları kendisi seçmek istemeyenler, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek numaraların rastgele belirlenmesini sağlayabiliyor. Bir kolonda 6'dan fazla numara işaretleyerek sistem oyunu oynamak da mümkün. Bu durumda seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar olarak oyuna dahil ediliyor.

Süper Loto'da ortak bilet seçeneği de bulunuyor. Bir ya da daha fazla bilet, birden fazla üye tarafından aynı ya da farklı pay oranlarıyla satın alınabiliyor. Ortak biletler, satın alma işleminin ardından üyelerin hesaplarına yansıtılıyor.

Süper Loto, Milli Piyango Online'ın internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra yetkili satış noktalarından da oynanabiliyor.

SÜPER LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

Süper Loto'da oynanan her kolonda en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanıyor. 6 sayının tamamını bilen talihli ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Büyük ikramiyeyi bilen çıkmaması durumunda ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.