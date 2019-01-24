Süphan Dağı'na Tırmanış
2 saat önce
Van Gölü Aktivistleri, eski başbakanlardan Ferit Melen anısına Süphan Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.
Van Gölü
Aktivistleri, eski başbakanlardan Ferit Melen
anısına Süphan Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.
Van Gölü Aktivistleri Adilcevaz
Temsilcisi Orhan Emen
, yaptığı açıklamada, tırmanışı yedi kişilik ekiple yaptıklarını söyledi.
Süphan Dağı'ndan yer yer üç metreyi bulun kar kalınlığıyla karşılaştıklarını anlatan Emen, dikkatli ve zor bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Dağcı Tarık Bünyamin Kaya
da eski başbakanlardan Melen'i saygıyla andıklarını belirterek, etkinliğin zor ama keyifli geçtiğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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